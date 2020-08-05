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oyunları: Hikaye sıralaması ile

oyunları bilgisayar ya da konsollar için çıkan en iyi super kahraman oyunlarından biri haline geldi. Herkes Batman oyunlarının hangi sırayla oynanacağını karıştırmaktadır. Oyuncular, kronolojik sıralama veya hikaye sıralaması ile bu oyunları oynamaktadır. Batman denince akla Arkham serisi gelir. Arkham serisinin ilki 2009’da Rocksteady Studios tarafından Asylum adıyla çıkmıştır. Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Batman oyunlarından Batman: Arkham Knight, BAFTA ödüllerine de layık görülmüştür. Hikaye sıralaması ile Batman oyunlarını sizler için yazdık…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 13:09 Son Güncelleme: 5.8.2020 13:27 ABONE OL
Batman oyunları: Hikaye sıralaması ile Batman oyunları

Batman oyunu dendiğinde ilk akla gelen kuşkusuz serinin ilk oyunu olan Asylum'dur. DC Comics'in kurgu karakteri Batman, her yıl 21 Eylül'de düzenlenen Batman Günü'yle anılmaktadır. Bu yıl 81.si düzenlenecek olan Batman Günü'nde geçen yıl olduğu gibi dünyanın pek çok farklı noktasında Batman logolu ışıklamdırmalarla kutlanması bekleniyor. Böylesine önemli bir karakterin oyunlarını oynamak da heyecan verici özellik taşımakta.

BATMAN OYUNLARI ÇIKIŞ SIRALAMASI: ARKHAM SERİSİ

Batman dövüş oyunlarının Arkham serisinin, ya çıkış sırasına göre ya da hikaye sırasına göre oynanması tavsiye edilir.

Çıkış sırasına göre oynanırsa eğer Asylum ile çizgisel başlayıp Origins ile açık dünya devam edersiniz. İşte çıkış sırasına göre Batman oyunları:

  • Batman: Arkham Asylum (2009)
  • Batman: Arkham City (2011)
  • Batman: Arkham Origins (2013)
  • Batman: Arkham Knight (2015)

Batman oyunları hikaye sıralaması: Arkham serisi

Hikaye sırasına göre oynamanız halinde açık dünya başlayıp çizgisel oynamak biraz kafanızı karıştırabilir. Hikayeye göre Batman oyunları sırası ise şöyledir:

  • Batman: Arkham Origins (2013)
  • Batman: Arkham Asylum (2009)
  • Batman: Arkham City (2011)
  • Batman: Arkham Knight (2015)

En iyi 12 Batman oyunu:

  • Batman: Arkham City (2011)
  • Batman: Arkham Knight (2015)
  • Batman: Arkham Origins (2013)
  • Batman: Arkham Asylum (2009)
  • Injustice: Gods Among Us
  • Batman Begins
  • Lego Batman: The Video Game (2008)
  • Batman Vengeance (2001)
  • Lego Batman 2: Dc Super Heroes (2012)
  • Batman: The Enemy Within (2017)
  • Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014)
  • The Adventures of Batman & Robin (1994)

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