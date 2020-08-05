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’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

'da bir dükkana giren maskeli hırsızlar 5 dakikada yarım milyonluk malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. 4 maskeli hırsızın malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Beykoz'da bulunan pirinç-krom kaplama atölyesine giren 4 maskeli hırsız dakikalar içinde 500 bin liraya yakın malzemeleri alarak kayıplara karıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:13 ABONE OL
Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

Maskeli hırsızların rahat tavırlarla atölyeyi soyma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 06.30 sıralarında dükkana gelen 4 maskeli şüpheli yanlarında getirdikleri inşaat demiri kesme makası ve levye ile saniyeler içerisinde kilitleri kırdılar. Kilitleri kırarak içeri giren hırsızlar pirinç-krom malzemelerin bulunduğu kasa ve çuvalları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

İKİNCİ DEFA SOYULDU KEZ AYNI YERİ SOYDULAR

İkinci kez dükkanlarının soyulduğunu söyleyen Tarık Gündüz, "Kapımızı kırıp güvenlik kamerası kayıt cihazlarını söküp buradaki bütün mamullerimizi almışlar. İmalatını yapmış olduğumuz ürünleri çalıp götürdüler. Bugün sabah tekrar yine aynı hırsızlar gelip tekrar kapımızı kırıp tekrar çaldılar.

Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

Şu an mağduriyetimiz hat safhada bu kapının kendini levyelerle açıyorlar. Güvenlik kamerası kayıtları var onun da incelenmesini talep ettik. 4 kişi giriyorlar. İlk hırsızlık yirmi dakika sürüyor.

Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

Bugünkü hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor, kapıyı açmalarında 4 buçuk dakika sürüyor. şu an iki hırsızlıkta toplam 500 bin liranın üzerinde zararımız" dedi. Yarım milyonluk hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
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