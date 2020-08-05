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Haberler Yaşam Haberleri Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?

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Dün gelen son dakika haberine göre, ’ta patlama meydana geldiği belirtmişti. Yaşanan bu korkunç patlamanın ardından ise, pek çok vatandaş ‘, patlama nerede oldu’ sorularını aratmaya başladı. Ülkenin Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıklamıştı. Peki, Beyrut şehri nerede? Beyrut hangi ülkede, patlama nerede oldu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:39 ABONE OL
Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?

Dün 'ta yaşanan patlamanın yankıları sürerken, vatandaşlar patlamanın tam olarak nerede gerçekleştiğini merak ediyor. Liman çevresinde gerçekleştiği belirtilen patlamada çok sayıda can ve mal kaybı olduğu Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Peki, Peki, ? Büyük patlamanın olduğu Beyrut hangi ülkede? İşte tüm detaylar…

PATLAMANIN YAŞANDIĞI BEYRUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Beyrut şehrinde meydana gelen patlama sonrası dünyanın gündemine gelen olayın ardından vatandaşlar bu şehrin hangi ülkede olduğunu merak ediyor. Liman çevresinde büyük hasarın meydana geldiği bildirilirken bölgeden son dakika görüntüleri peş peşe gelmişti…

Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?

BEYRUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

şehri Lübnan'ın başkentidir. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan Beyrut, deniz etkisinden biraz korunan bir körfezin kıyısındadır.

Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi. Başkenti Beyrut'tur. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır.

Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Uzun yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.

Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?

Lübnan'ın başkenti 'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.

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Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?
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