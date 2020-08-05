Beyrut nerede? Beyrut şehri haritada nerede, patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede?

Dün Beyrut'ta yaşanan patlamanın yankıları sürerken, vatandaşlar patlamanın tam olarak nerede gerçekleştiğini merak ediyor. Liman çevresinde gerçekleştiği belirtilen patlamada çok sayıda can ve mal kaybı olduğu Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Peki, Peki, Beyrut nerede? Büyük patlamanın olduğu Beyrut hangi ülkede? İşte tüm detaylar…

PATLAMANIN YAŞANDIĞI BEYRUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Beyrut şehrinde meydana gelen patlama sonrası dünyanın gündemine gelen olayın ardından vatandaşlar bu şehrin hangi ülkede olduğunu merak ediyor. Liman çevresinde büyük hasarın meydana geldiği bildirilirken bölgeden son dakika görüntüleri peş peşe gelmişti…