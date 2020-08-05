Korkunç patlama: Beyrut şehri harita konumu nerede? Patlama nerede oldu, Beyrut hangi ülkede, nerede?

Tüm dünyanın kilitlendiği Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası gündeme gelen şehrin hangi ülkede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehrin limanında gerçekleşen şiddetli patlama sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralıların olduğu bilgisi ülkenin Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu. Peki, Beyrut nerede? Büyük patlamanın olduğu Beyrut hangi ülkede? İşte detaylar…
Beyrut şehrinde meydana gelen patlama sonrası dünyanın gündemine gelen olayın ardından vatandaşlar bu şehrin hangi ülkede olduğunu merak ediyor. Liman çevresinde büyük hasarın meydana geldiği bildirilirken bölgeden son dakika görüntüleri peş peşe gelmişti…
BEYRUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?
Beyrut şehri Lübnan'ın başkentidir. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan Beyrut, deniz etkisinden biraz korunan bir körfezin kıyısındadır.
Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi. Başkenti Beyrut'tur. Tarihteki Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır.
Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Uzun yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video