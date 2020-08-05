BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta getirdiği birbirinden farklı ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaran market, bu hafta da adından söz ettirecek. Bu hafta gıdadan elektroniğe, tekstilden okul malzemelerine kadar pek çok ürünle dikkatlerini üzerine çeken BİM marketlerinde yeni haftaya özel birçok indirim fırsatı olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!

BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI!

BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...