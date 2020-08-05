BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli ürünlerle Cuma günleri dolup taşan markette bu hafta, 50 ekran uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli çift kapaklı dolap, akrobatik merdiven ve epilatör gibi pek çok ürün oldukça uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Peki, BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...