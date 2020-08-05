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Boşandığı gün eski eşi tarafından öldürüldü

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Boşandığı gün eski eşi tarafından öldürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında Yonca Demir (31) boşandığı eşi Sercan Tatarka (30) ile karşılaştı. Çift arasında hararetli bir tartışma çıktı. Sercan Tatarka kamyonetinden aldığı silahla Yonca Demir'e ateş edip kaçtı. Genç kadının vurulduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Yonca Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk annesi kadın dün anlaşmalı boşandığı ve eşinden korunma kararı istemediği öğrenildi. Polis ekipleri katil zanlısı Sercan Tatarka'yı kısa sürede yakaladı.
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Boşandığı gün eski eşi tarafından öldürüldü
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