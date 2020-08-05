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’da ölümden dönen işçi o anları anlattı

’da yol kenarında servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola atarak ölümden dönen (41), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ölümden kılpayı kurtulan Özyıldız, "Minibüsün kontrolden çıkacağı içime doğdu" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 20:40 Son Güncelleme: 5.8.2020 20:45 ABONE OL

Servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark ederek son anda kurtulan İsmail Özyıldız (41), yaşadığı o anları anlattı.

"SERVİS ŞOFÖRÜ BENİ GÖREMEZ DİYE..."

Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Özyıldız, "Bayram iznimin ardından ilk iş günü olduğu için, servis şoförü beni göremez diye, yolun kenarında bekliyordum. Bu sırada orta şeritten üzerime doğru aracın geldiğini gördüm, ilk başta arkaya kaçmaya çalıştım. Aracın kaldırıma çıkacağını anlayınca kendimi yola doğru attım. O an aracın kontrolden çıkacağı içime doğdu. Araba duvara vurup, ayağıma çarptı. Daha sonra elektrik direkleri ve bariyerlere vurarak, durdu. Ambulans geldi" dedi.

Özyıldız 2009 yılında geçirdiği bir başka kazada yine aynı bacağının kırıldığını bu sebeple 6 ay çalışamadığını belirtti.

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Bursa’da ölümden dönen işçi o anları anlattı
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