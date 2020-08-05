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Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

'da bir şahıs, para meselesi yüzünden karısını kız çocuğunun gözü önünde önce darp etti, daha sonra anahtarla kafasına vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:00 Son Güncelleme: 5.8.2020 10:00 ABONE OL
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan ve Pınar K. çifti, Pınar K.'nın babasının verdiği para ile otomobil aldı. Ancak otomobil alındıktan sonra Hakan K., eşiyle bu para nedeniyle sürekli tartışmaya ve karısını darp etmeye başladı.

Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

Karı koca, 6 yaşlarındaki kızları M.K. ile birlikte eve giderken sokakta yine para meselesi yüzünden tartıştı. Hakan K. eşini sokak ortasında kızının yanında darp etmeye başladı. Bir süre sonra da elindeki anahtar ile genç kadının kafasına vurdu. Genç kadın çocuğunun yanında kanlar içinde kaldı. Çocuk, annesini kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

Çevredeki vatandaşların çağrısının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğu ise olay yerine gelen anneanne Seniha K. aldı. Genç kadın, Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti

Seniha K., "Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darp ediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz adalet yerini bulur'' dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
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