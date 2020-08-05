Düğün hazırlığı yapıyorlardı, yan yana defnedildiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Piknik için İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine giderken içinde bulundukları aracın uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Aysun Er'in ailelerinde hüzün ve yas var. Geride yürek burkan hikayeleri kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun Savaş Bayram'ın (32), yapmayı planladıkları düğünü salgın nedeniyle erteledikleri ve bayramdan sonraya hazırlandıkları ortaya çıktı. Bayram ve Er'in cenazeleri, yan yana defnedildi. Ağabey Fesih Bayram, Savaş'ın düğün için hazırlık yaptığını ve kiraladığı evi döşediğini belirterek, "Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk ama nasip olmadı" dedi. Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de "Aysun çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi yan yana ölüme yürüdü" ifadesini kullandı.