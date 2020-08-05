Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak, öldürürken, istasyon sahibi Mehmet Akif B.'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Bekir A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 14:24 Son Güncelleme: 5.8.2020 14:27 ABONE OL
Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna gelen Bekir A., daha sonra üst kata çıktı.

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı. Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı

Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini çalıştığı kafede tabancayla öldürüp, patronunu ağır yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA