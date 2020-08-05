Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 5 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

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yattı mı, yatan iller hangileri? 5 Ağustos 2020 sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen merak ediliyor. Bakıma muhtaç ve yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları için ödenen sorgulanmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca ödeneğin hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki yatan iller hangileri? 5 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:16 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

güncel olarak yakından takip ediliyor. Devlet tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara verilen il il yatırılarak sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, yatırılırken, e devlet üzerinden il il sorgulama yapılabiliyor. Haftanın üçüncü gününde bakım ödeneği ile ilgili araştırmalar hız kazandırdı. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 5 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 5 AĞUSTOS 2020

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya ve il il sorgulamalar devam Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 5 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller güncel listeye ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI? 5 AĞUSTOS

  1. Karabük
  2. Aksaray
  3. Zonguldak
  4. Konya
  5. Manisa
  6. Şanlıurfa
  7. Kars
  8. Erzurum
  9. Tekirdağ
  10. İstanbul
  11. Tokat
  12. Çanakkale
  13. Denizli
  14. Samsun
  15. Adana
  16. Bursa
  17. İzmir
  18. Muş
  19. Antalya
  20. Balıkesir
  21. Giresun
  22. Bolu
  23. Muğla
  24. Afyonkarahisar
  25. Ordu
  26. Uşak
  27. Diyarbakır
  28. Bilecik
  29. Mersin
  30. Hatay
  31. Osmaniye
  32. Sakarya
  33. Kayseri
  34. Bayburt
  35. Trabzon

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 5 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
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