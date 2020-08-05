Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 5 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel olarak yakından takip ediliyor. Devlet tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara verilen evde bakım parası il il yatırılarak sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, evde bakım maaşı yatırılırken, e devlet üzerinden il il sorgulama yapılabiliyor. Haftanın üçüncü gününde bakım ödeneği ile ilgili araştırmalar hız kazandırdı. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 5 Ağustos 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya ve il il sorgulamalar devam Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 5 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller güncel listeye ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.