Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi

YOKUŞU ÇIKAMAYINCA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Aysun ve Savaş'ın hayatını kaybettiğini söyleyen Fesih Bayram, "Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz 7 kardeşiz, Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Savaş'ın bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk, ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.