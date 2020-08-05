Finlandiya Başbakanı futbolcu aşkıyla evlendi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 yıldır birlikte yaşadığı eski futbolcu Markus Raikkönen ile evlendi. 2.5 yaşında bir kızları olan çift, ilişkilerini sade bir tören ile evliliğe dönüştürdü. Çift, cumartesi günü başbakanlık konutunda ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nikah kıydı. 34 yaşındaki Marin, saten gelinlik giydiği fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Aynı fotoğraflar 34 yaşındaki Raikonnen tarafından da paylaşıldı. Marin, "Birlikte çok şey gördük, yaşadık. Sevinci ve hüznü paylaştık. Birbirimizi destekledik. Gençliğimizi birlikte yaşadık. Yetişkin ve ebeveyn olarak biricik kızımız için büyüdük" ifadelerini kullandı. Finlandiya hükümeti, çifti Twitter üzerinden kutladı. Aralık 2019'da göreve gelen Sanna Marin, dünyanın görevdeki en genç başbakanı olmuştu.