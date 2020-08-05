Gurbetçi ailenin acı kaderi

Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için memleketleri Hatay'a gelen Tekoğlu ailesinin tatili faciayla son buldu. Aile, Kurban Bayramı'nın 4. günü Almanya'ya gitmek üzere çıktıkları dönüş yolunda kaza geçirdi. Konya-Ankara karayolunun 185. kilometresinde önceki gün meydana gelen kazada, ailenin bulunduğu otomobil emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada araç sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36), eşi Pelin (31), kızları Melisa (6) ve Melina (4) ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) hayatını kaybetti.Hurdaya dönen otomomilde eşi ve kızları ile birlikte hayatını kaybeden Gürkan Tekoğlu'nun, anne ve babası Uğur ve Gülistan Tekoğlu yıllar önce Almanya'ya işçi olarak gittiği öğrenildi. Gürkan Tekoğlu, 3 kardeşi ile birlikte Almanya'da doğdu büyüdü. Ailesine destek olmak üzere Almanya'da bir taksi şirketi kuran Tekoğlu, Kovid-19 salgını nedeni ile daha önce gelmeyi planladığı memleketi Hatay'a gecikmeli de olsa Kurban Bayramı'nda geldi. 1 aylık izinlerini Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan evlerinde geçiren aile, bayramın 4. günü Almanya'ya dönmek için yola çıktı. Tekoğlu ailesini ecel, dönüş yolunda yakaladı.Yaşanan feci kazanın ardından ailenin Hatay ve Almanya'daki yakınları yasa boğuldu. Gürkan Tekoğlu, eşi, kızları ve kayınbiraderinin cenazeleri bugün Antakya'da toprağa verilecek. Bu arada lastiği patladığı için TIR'ı yol kenarına park eden şoför İbrahim Memiş gözaltına alındı.Oğlunu, gelinini ve torunlarını kazada yitiren Uğur Tekoğlu, "Oğlum yola çıkmadan önce beni aradı. Yavaş gitmesini, dikkatli araç kullanmasını söyleyip dua ettim. Ölüm haberini televizyondan öğrendim. Yıkıldım" dedi. Büyük acı yaşadığını ifade eden Tekoğlu, "Allah kimseye böyle acı vermesin. Gürkan çok iyi biriydi. Çok iyi de otomobil kullanırdı. Ölümüne inanamıyorum. Akşam telefon üzerinden canlı konuştuğum oğlum ve torunlarımın ölüm haberi geldi. Şoktayım" diye konuştu. Tekoğlu, Almanya'daki evinde taziyeleri kabul ettikten sonra oğlunun cenazesi için Hatay'a gitti.