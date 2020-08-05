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Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusu her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Koronavirüs tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:48 Son Güncelleme: 5.8.2020 12:26 ABONE OL
Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin Bakanlık'tan flaş bir açıklama geldi ve sosyal medyada yer alan dedikodular yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama

" Koronavirüs tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

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Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama
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