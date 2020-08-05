Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığından halı sahaların açılış tarihi ile ilgili açıklama

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin Bakanlık'tan flaş bir açıklama geldi ve sosyal medyada yer alan dedikodular yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: