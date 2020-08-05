Huawei gece modu açma ve kapatma: Huawei gece modu nasıl açılır? tk1

Sosyal medya devi Instagram, başlattığı gece modu uygulamasıyla ülkemizde ve dünyada android ve ios telefon kullanıcıları tarafından popüler olmaya başladı. Bu uygulama sayesinde parlak ışık düşürülüp kullanıcıların gözünün yorulması engellenmiş oluyor. Huawei telefon kullanıcıları yaptıkları son güncelleme ile bu özelliğe sahip durumdalar ancak gece modu nasıl açılır sorusu birçok kişi tarafından aranmakta. Gece modunu aktifleştirmek için telefonlarda birkaç kısa ayar yapılması gerekmektedir. Huawei gece modu nerede işte ayrıntılar…

HUAWEİ GECE MODU AÇMA VE KAPATMA:

Gece modu kullanmak için telefonunuzun AndroidPie (9.0) ya da daha yeni bir sürüm olmasına dikkat edin. Cihazınız AndroidPie (9.0) sürümüne sahip değilse eğer bazı gece modu uygulamalarını Play Store'den indirip kullanabilirsiniz.

Huawei telefonunuzun 'Ayarlar' menüsüne gidin ve arama bölümüne 'Gece Modu' ya da 'Karanlık Mod' yazın.

Çıkan ayarlardan Gece modunu açın ve aktif hale getirin.

Huawei telefonlarda Instagram için gece modu kapatma: Yukarıda yaptığınız işlemler sonucunda telefonunuzun ayarlar menüsüne gidip arama bölümüne 'Gece Modu' ya da 'Karanlık Mod' yazdıktan sonra çıkan ekranda gece modunu pasif hale getirebilirsiniz.

Sadece Instagram'ı gece modunda kullanamazsınız. Telefonunuzun gece modu özelliğini aktif hale getirdiğiniz sürece Instagram'ı da karanlık modda kullanabilirsiniz.

Instagram için gece modu açma:

Google Play Store'u açın.

Sol üstteki 3 çizgiye dokunun.

'Uygulamalarım ve oyunlarım' menüsüne gidin.

Instagram'ı bulun ve dokunun.

Açılan sayfayı aşağıya doğru kaydırın.

Beta sürümüne 'Katıl' butonuna dokunun.

15-20 dakika kadar beklemeniz gerekecek.

Ardından tekrar 'Uygulamalarım ve oyunlarım' menüsüne gidin.

Instagram'ı bulun ve dokunun, güncelleme geldiğini göreceksiniz.

'Yükle' butonuna basın.

Instagram artık Android işletim sisteminin karanlık moduna uyum sağladı. Cihazınızın gece modunda olması Instagram, Twitter ya da Facebook gibi uygulamaların otomatik olarak gece moduna geçmesini sağlayacaktır.

HUAWEİ GECE MODU KAMERA ÖZELLİĞİ HUAWEİ P30 TELEFONLARDA NASIL KULLANILIR?

Telefonunuzun kamera uygulamasını açtıktan sonra sol tarafta porter modunun yanonda gece modu özelliğini göreceksiniz. Gece moduna dokunduğunuzda çekmek istediğiniz fotoğraf 4 saniye kadar bekledikten sonra otomatik bir şekilde çekilecektir.

TELEFONUNUZDA GECE MODU KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİ?

• Telefonunuzun pili normale göre daha uzun ömürlü olur.

• Gözleriniz daha az yorulur.

• Daha güzel görsel efektler sağlayabilirsiniz.