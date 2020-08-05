İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SABAH aracılığıyla uyardı

İstanbul İl sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu İstanbul'da yakalanan başarının sırrını şöyle anlattı:

"İSTANBUL KORONA ORANI YÜZDE 3,5"

"TÜİK ile birlikte bir çalışma yaptık, toplumun bir örgütlenmesini çıkardık. İstanbul'da farklı kesimlerde toplumu temsil eden hiç hastalık geçirmemiş 8 bin kişi belirledik. Bu insanların evlerine gittik, antikor testleri yaptık. İstanbul'un bağışıklık oranını yüzde 3,5 çıktı. Yani İstanbul'da her yüz kişiden 3,5 kişi hastalık geçirmiş, 96 kişi hastalık geçirmemiş. Toplum halen bu hastalığa karşı çok hassas, bu yüzden mesafe, maske ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Ne korku ne rehavet, biraz tedbir biraz empati ile bu hastalığın üstesinden geleceğiz"

"İKİNCİ DALGADAN KORKMUYORUZ"

"İkinci dalga olacak diye bir korkumuz yok. İkinci dalganın birinci dalgadan daha büyük olmasını beklemiyoruz. Olsa dahi bunu da yönetebileceğimizi düşünüyorum. Virüsü şimdi daha iyi tanıyoruz. Biz ve çalışanlarımız korku ve panik içinde değiliz. Toplumda sağlığını korursa başarıyla çıkacağız. Virüs kadar sigaradan, şişmanlıktan, bağımlılıktan korkmamız lazım. Bedenimiz iyi olursa virüs de bir şey yapmaz. İnsanlarımızın sağlıklarını koruması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Salgınlar sadece sağlıkçılar yöneteceği bir durum değil toplumunda buna uyum göstermesi lazım."

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM BAŞARI GETİRDİ"

"Bu salgın zengine fakiri, inançsızla inançlıyı, her milletten insanı hepsini eşitledi. Koronavirüs sağlık sistemleri açısından da büyük bir test oldu. Sağlıkta çok ileri olan, çok zengin ülkelerin değil herkese sağlık sistemi sunan ülkelerin başarılı olduğunu gösterdi. Türkiye 2002 yılında gerçekleştirmeye başladığı sağlıkta dönüşümle bir bu salgını karşıladı ve başarıyla geçti. Öyle ki salgının en yoğun günlerinde bile kapasitemizi aşacak ya da risk oluşturacak bir sayıya ulaşamadık. Kriz anında bile sadece 2 ay içerisinde sadece İstanbul'da 6 bin 300 tek ve çift kişilik yatan ilave ettik. Yani 19 bin 800 kamu hastanesi yatağını 26 bin 100'e çıkardık. Bu da sağlıkta dönüşüm ve kriz döneminde birlikte hareket etme ile yaptık."

"ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ"

"Hizmet sunumların hepsi ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımıza testleri ücretsiz yaptık, hastanelerde ücretsiz tedavi ettik, maskeleri ücretsiz dağıttık. İlaçları ücretsiz verdik. Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarını ücretsiz dağıttık. Bu hizmetlerinde kamu, üniversite ve özel hastanede demeden tüm hastanelerde ücretsiz gerçekleştirdik. Biz İstanbul'da bir buçuk milyona yakın mülteci misafirlerimize bile hangi ülkene olduğuna rengine bakmadan, ücretsiz bir şekilde PSR testi yaptık, hastanelerimizde tedavi ettik. Kimliği olup, olmamasına bile bakmadık. Bu ülkede yaşayan insanlar için çok büyük bir şanstır."

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIKÇILARI"

"İstanbul'da aktif olarak çalışan 185 bin sağlık çalışanı var. Bunların hepsinden Allah razı olsun. Birçok kahramanımız var. Müthiş işler başardılar. Ben ABD'de Miami'de hastanede çalıştım. Bizim sağlık çalışanları gibi çalışanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Salgının yoğun olduğu zamanlarda filyasyon ekipleri kurmak için diş hekimlerine gittik, onlar da soru bile sormadan salgın zamanında ev eve çalışmaya başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde bir dişçiye bunu yaptıramazsınız. Devletin bütün kademeleri salgınla mücadele etti."

"SAĞLIKTA DEVRİM"

"Sağlık teknoloji ve bilim üretimi konusunda büyük adım attık. İleri teknolojik hamle gerçekleştirdik. 45 günde ileri teknoloji solunum cihazları üretmeye başladık. Korona salgını sağlık teknoloji üretiminin dönüm noktası oldu. Türkiye olarak en önemli hedeflerimizden biri sunduğumuz sağlık hizmetinin yanında sağlık bilimi ve sağlık teknolojisi de ulaştırmamız lazım."

"VİRÜSÜN ÖLÜMCÜL ETKİLERİNİ YENDİK"

"Normalleşme sürecinde bir miktar artış bekliyorduk, bu yönetilebilir bir artış oldu. Yatan ve yoğun bakım hastaları anlamında bir artış olmadı. İstanbul genel anlamda stabil seyretti. İstanbul'da salgının başladığı ilk günlerde test kapasitemiz 200-300 civarındaydı. Bugün İstanbul'da günlük PSR test kapasitemiz 22 bin bandında hastalığın seyrine göre yaptığımız test sayısı artıp azalıyor. Şu anda Haziran-Temmuz ayı 2019 yılı ölüm oranlarıyla, 2020 yılı ölüm oranları arasında bir fark yok. Virüsün ölümcül etkilerini yendik.

"HASTANELER NORMALE DÖNDÜ"

"Hastanelerimizde randevulu hasta almaya başladık, hemen hemen her hastanemiz normale döndü. Bazı bölgelerde acil durum hastaneleri yatan Koronalı hasta olarak planladık. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanelerinde tamamen korona hastaları yatıyor ve tedavi ediliyor. Diğer hastanelerimiz normale döndü."

"KORKU DEĞİL TEDBİR"

"İstanbul'un kontrol altında devam etmesi için teması, maskeyi ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı bölgelerimizde bu konuda uyum eksikliği var. Bunları da o ilçelerdeki kaymakam, ilçe müdürleri, muhtar, imam, kanaat önderleri üzerinden insanları eğiterek mahalle mahalle ev eve dolaşarak önleyici tedbirleri anlatmaya çalışıyoruz. Büyük ailelerin bir arada yaşadığı Sultangazi, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenyurt gibi bazı ilçelerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Toplantılar yapıp, maske, mesafe ve temizlik konusunda yardım ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Her saniye ilçe müdürlerimiz, filyasyon ekiplerimiz sahada çalışıyor. Yasaktan çok, eğitimle, empatiyle salgınla mücadele edebileceğimizi İstanbullulara anlatıyoruz. Hastalıkla korkuyla değil, tedbirle baş ederiz."

" OKUL AÇILIŞLARI İÇİN HAZIRLIK ÜST DÜZEYDE"

"Sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeyi sürdürelim. Hayvan pazarlarında kurallara uyum gösterelim. Salgın bitmedi sadece kontrol altına alındı. Bunu unutmadan hareket edelim. Milli eğitim bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Okulların açılmasıyla biraz yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. Hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz."