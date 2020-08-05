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Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 4 yaşındaki 'i son görenlerin bilgisine başvurdu. Jandarma ekipleri, mahallede yürüttükleri çalışmada, çocuğu görenler ile tek tek görüştü.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 13:06 Son Güncelleme: 5.8.2020 13:19 ABONE OL
Kayıp Miraç Çiçek'i en son görenlerin bilgisine başvuruldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen , evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile, Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Kayıp Miraç Çiçek'i en son görenlerin bilgisine başvuruldu

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi.

Kayıp Miraç Çiçek'i en son görenlerin bilgisine başvuruldu

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli, Miraç'ı kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramaya devam ediyor.

Kayıp Miraç Çiçek'i en son görenlerin bilgisine başvuruldu

SON GÖRENLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURULUYOR

Şu ana kadar izine rastlanmayan Miraç'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç'ı görenler ile tek tek görüşüldü.

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Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu
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