Kayıp Miraç'ı en son görenlerin bilgisine başvuruldu

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi.