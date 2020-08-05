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Kaza yapan Yunus polisini, şemsiyeyle güneşten korudu

'da seyir halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru, hafif yaralandı. Çevredeki bir kişi, yaralı halde yolda yatan polisi, güneşten korumak için, sağlık ekibi gelene kadar başında şemsiye tuttu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:48 ABONE OL
Kaza yapan Yunus polisini, şemsiyeyle güneşten korudu

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru, seyir halindeki bir otomobilin aniden kontrolsüz olarak açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, asfaltta savrularak devrilirken, polis memuru da yaralandı.

ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ TUTTU...

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada, ismini vermek istemeyen çevredeki bir vatandaş da sağlık ekibinin beklendiği sırada, elindeki şemsiyeyi tutarak, yerde yatan polis memurunu güneşten korumaya çalıştı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaza yapan Yunus polisini, şemsiyeyle güneşten korudu
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