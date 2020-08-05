Son dakika haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan midibüste bulunan 17 yolcudan Birol Üneşi (39) olay yerinde öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 8 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirlendi.



