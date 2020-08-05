Son dakika haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

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Son dakika haberi: 'da çalışanlarını taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Sabah saatlerinde 'da korkunç bir kaza meydana geldi. Askeri Elektronik Sanayi () çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne yolcu otobüsünün çarpası sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. ASELSAN çalışanlarını taşıyan Ramazan K.'nın kullandığı midibüs ile yolcu otobüsünün çarpmasıyla kaza anında 17 yolcudan Birol Üneşi (39) olay yerinde hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:12 ABONE OL
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı!

'da yolcu otobüsünün, Askeri Elektronik Sanayi () çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çevre Yolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi. Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. yönetimindeki HAS Turizm'e ait 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı yönünde personelini taşıyan Ramazan K.'nın kullandığı 06 C 6968 plakalı servis midibüsüne çarptı.

Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı!

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan midibüste bulunan 17 yolcudan Birol Üneşi (39) olay yerinde öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 8 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı!

'CAMLARDAN KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK'

Midibüsteki yolculardan Beyzanur Yıldırım, "Ben uyuyordum, birden çarpışma sesi duydum. Sonra çığlıklar geldi, camlar kırıldı bir anda. Şükürler olsun ki durabildik.

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı!

Çıkabilenler kendini camlardan dışarı attı" dedi. Polis ekipleri otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...
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