Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüsle mücadele ettiği bir süreçte hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Esra Akbay, şaşkınlık ve heyecan içerisinde Sedat Akbay'ın evlilik teklifine kağıt üzerine yazıp pencereye doğru tuttuğu "Evet" ile karşılık verdi. Genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, çevredekilerde alkışlarla mutluluklarına ortak oldu. Gerçekleştirilen sürpriz evlilik teklifi Sedat Akbay'ın hemşireler aracılığıyla nişanlısına gönderdiği bir demek çiçeğin ulaştırılmasıyla sonlandı.

Sürpriz evlilik teklifi sonrası açıklamada bulunan Sedat Akbay, "Bundan yaklaşık 1,5 ay önce nişanlanmıştık. Ancak bir aile büyümüz vefat edince nişanı da ertelemek durumunda kalmıştık. Sonrasında da nişanlım korona virüse yakalandı. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı" dedi.