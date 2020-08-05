2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar eğitimleri süresince devlet tarafından verilecek bu maddi destekten faydalanmak istiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri için binlerce vatandaş araştırmalarına başladı. Bu ücret ile beraber öğrenciler belirlenen tarihlerde e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve geri ödemeli – ödemesiz ücretten faydalanabilecek.