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patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

’ın başkenti ’ta dün yaşanan patlama tüm dünyayı sarstı. Ölü sayısının 100’ün üzerinde olduğu patlamada, enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Dünyanın pek çok yerinden destek mesajları gelirken, ortaya çıkan görüntülerle beraber tüm dünya dehşetin yaşandığı o anlara tanıklık etti. Peki, Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:15 ABONE OL
Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

'ta dün meydana gelen patlama, tüm dünyada yankı uyandırdı. resmi ajansı tarafından geçilen bilgiye göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut limanında meydana gelen patlamada oldukça geniş çaplı alanda binalar ve araçlar büyük hasar görürken, yaralı ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Dehşet veren görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, dünyanın pek çok yerinden liderler Lübnan için destek mesajı yolladı. Peki, Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut'ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

LÜBNAN BEYRUT PATLAMASI NEDEN OLDU? BEYRUT'TA NELER OLUYOR?

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.

Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.

Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Öte yandan Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

Beyrut'ta patlamanın ardından 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi

'daki Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

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Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut’ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum
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