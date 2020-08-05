Beyrut'ta dün meydana gelen patlama, tüm dünyada yankı uyandırdı. Lübnan resmi ajansı tarafından geçilen bilgiye göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut limanında meydana gelen patlamada oldukça geniş çaplı alanda binalar ve araçlar büyük hasar görürken, yaralı ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Dehşet veren görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, dünyanın pek çok yerinden liderler Lübnan için destek mesajı yolladı. Peki, Lübnan Beyrut patlaması neden oldu? Beyrut'ta neler oluyor? İşte patlamanın nedeni ve Beyrut son durum

LÜBNAN BEYRUT PATLAMASI NEDEN OLDU? BEYRUT'TA NELER OLUYOR?

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.