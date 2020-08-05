Lübnan'da oluşan Mantar bulutu ne anlama gelmektedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir, nasıl oluşur?

Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası gündeme gelen mantar bulutu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nükleer ve atomik patlamalar sonucunda oluşan bu bulutun bombanın aniden ortaya çıkarttığı yüksek ısı sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Beyrut şehrinde gerçekleşen patlamanın sonucunda ortaya çıkan mantar bulutu tüm dünyayı bu habere kilitledi. Patlamanın nedeni halen bilinmezken nükleer olması ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir? İşte detaylar…

MANTAR BULUTU NEDİR, NEDEN OLUR?

Beyrut Patlaması sonrası gelen son dakika haberleri tedirginliğe yol açıyor. Patlamanın nükleer olabileceği ihtimali üzerinde durulurken mantar bulutu ile ilgili detaylar da araştırılıyor… İşte Lübnan'ın başkentinde gerçekleşen patlama sonrası gündeme gelen konun detayları…