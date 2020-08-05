Lübnan'da oluşan Mantar bulutu ne anlama gelmektedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir, nasıl oluşur?

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'da oluşan ne anlama gelmektedir? patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir, nasıl oluşur?

'ın başkenti şehrinde meydana gelen patlama sonrası gündeme gelen "" tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. Gerçekleşen büyük patlamanın nedeni henüz bilinmezken patlamanın yaşandığı liman çevresinde can kayıpları olduğu bilgisi verilmişti. Ortaya çıkan görüntülerle beraber tüm dünya dehşetin yaşandığı o anlara da şahit olmuş oldu. Peki, Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir? Mantar Bulutu neden olur? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:14 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:14 ABONE OL
Mantar bulutu nedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu neden olur?

'ta yaşanan patlama sonrası gündeme gelen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nükleer ve atomik patlamalar sonucunda oluşan bu bulutun bombanın aniden ortaya çıkarttığı yüksek ısı sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir. Beyrut şehrinde gerçekleşen patlamanın sonucunda ortaya çıkan mantar bulutu tüm dünyayı bu habere kilitledi. Patlamanın nedeni halen bilinmezken nükleer olması ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir? İşte detaylar…

MANTAR BULUTU NEDİR, NEDEN OLUR?

Beyrut Patlaması sonrası gelen son dakika haberleri tedirginliğe yol açıyor. Patlamanın nükleer olabileceği ihtimali üzerinde durulurken mantar bulutu ile ilgili detaylar da araştırılıyor… İşte 'ın başkentinde gerçekleşen patlama sonrası gündeme gelen konun detayları…

Mantar bulutu nedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu neden olur?

MANTAR BULUTU NEDİR?

Nükleer / atomik bir patlama bir yaratır, çünkü patlayan bomba aniden hızla çok miktarda ısı açığa çıkarır, bu da havayı serinleyen havayla etkileşir ve daha az yoğun hale getirir. Dev ateş topu, havada hızla yükselen ve ardından çevreleyen hava tarafından hızla doldurulan bir vakum yaratarak son derece sıcaktır ve süreçte bir mantar bulutu oluşturur.

Mantar bulutu nedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu neden olur?

'ın başkenti 'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.

Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video

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Lübnan'da oluşan Mantar bulutu ne anlama gelmektedir? Beyrut patlaması sonrası gündeme gelen mantar bulutu nedir, nasıl oluşur?
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