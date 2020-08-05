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(Hicri yılbaşı) ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek?

için geri sayıma başlayan Müslüman alemi konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Hem İslam dini açısından hem de Türk kültürü için oldukça önem taşıyan Muharrem Ayı'nın 10. günü yani bu leziz tatlının yapılıp komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtmasıyla bilinir. Böylece bu mübarek günde insanların komşu ve arkadaşlık ilişkileri daha da güçlenir, dayanışma sağlanır. Peki, Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 00:28 ABONE OL
Muharrem ayı Hicri yılbaşı ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Müslümanlar tarafından önemli olan , Muharrem ayının 10. Gününe denk gelir. Evlerinde bu tatlıyı yapan vatandaşlar komşularına dağıtır. Bu sayede hem insanlar arasındaki iletişim güçlenir hem de dayanışma sağlanmış olur. 'na sayılı günler kala milyonlarca Müslüman 2020 aşure günü için de tarih araştırmasına başladı. Peki, Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte o tarih…

MUHARREM AYI (HİCRİ YILBAŞI) İLE 2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Paylaşmanın ve dayanışmanın ifadesi olan Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde bulunan faziletlerle dolu bir gündür. Bu tarihte yapılan aşurenin dağıtılması yalnızca dinsel açıdan değil Türk kültüründe de mühim bir yere sahiptir. Bu yıl Hicri yılbaşı için diyanet tarafından verilen tarih 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk gelmektedir…

Muharrem ayı Hicri yılbaşı ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de başlangıcı olarak idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI

Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Muharrem ayı Hicri yılbaşı ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

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Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek?
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