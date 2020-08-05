Müslümanlar tarafından önemli olan Aşure günü, Muharrem ayının 10. Gününe denk gelir. Evlerinde bu tatlıyı yapan vatandaşlar komşularına dağıtır. Bu sayede hem insanlar arasındaki iletişim güçlenir hem de dayanışma sağlanmış olur. Muharrem Ayı'na sayılı günler kala milyonlarca Müslüman 2020 aşure günü için de tarih araştırmasına başladı. Peki, Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte o tarih…

MUHARREM AYI (HİCRİ YILBAŞI) İLE 2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Paylaşmanın ve dayanışmanın ifadesi olan Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde bulunan faziletlerle dolu bir gündür. Bu tarihte yapılan aşurenin dağıtılması yalnızca dinsel açıdan değil Türk kültüründe de mühim bir yere sahiptir. Bu yıl Hicri yılbaşı için diyanet tarafından verilen tarih 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk gelmektedir…