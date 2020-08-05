Müslümanlar tarafından önemli olan Aşure günü, Muharrem ayının 10. Gününe denk gelir. Evlerinde bu tatlıyı yapan vatandaşlar komşularına dağıtır. Bu sayede hem insanlar arasındaki iletişim güçlenir hem de dayanışma sağlanmış olur. Muharrem Ayı'na sayılı günler kala milyonlarca Müslüman 2020 aşure günü için de tarih araştırmasına başladı. Peki, Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman, aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Bu yıl Muharrem ayı ile aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte o tarih…
Paylaşmanın ve dayanışmanın ifadesi olan Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde bulunan faziletlerle dolu bir gündür. Bu tarihte yapılan aşurenin dağıtılması yalnızca dinsel açıdan değil Türk kültüründe de mühim bir yere sahiptir. Bu yıl Hicri yılbaşı için diyanet tarafından verilen tarih 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk gelmektedir…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.