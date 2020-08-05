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'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 4 gün önce evden ayrılan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'tan haber alınamıyor. Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 4 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamadı. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan aile, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

AA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:21 Son Güncelleme: 5.8.2020 17:24 ABONE OL
Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Amca İbrahim Alpak, eve dönmeyen yeğeninden haber alamadıklarını söyledi. Babanın İzmir'de, kendisinin de Eskişehir'de çalıştığını, olayı duyar duymaz hemen 'ya geldiklerini anlatan Alpak, yeğenine ne olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Alpak, çok endişeli olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeğenim kaçırıldı mı, kaçtı mı, bilmiyoruz. Ailesiyle bir sorunu yok. Saat 11.00 gibi evden çıkmış bir daha da haber alamadık. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. 4 gündür çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık.

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Bizi duyuyorsa veya birileri götürmüşse bize haber versin lütfen. Fakir bir aileyiz, durumumuz iyi değil. Ne düşmanımız var ne de şüphelendiğimiz birileri. Ailesi, akrabaları, kardeşleri perişan halde. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Evden çıkar, parka gider, bir saat kalır dönerdi."

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Babaanne Huriye Alpak ise torunun kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hüseyin'in kaybolmasına yüreğinin dayanmadığını aktaran Alpak, çalan her telefonda torunundan haber gelecek diye heyecanlandıklarını anlattı. Torununa yeniden sarılmak istediğini ve gelecek güzel haberleri beklediğini vurgulayan Alpak, duyarlı tüm vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını istedi.

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Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor
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