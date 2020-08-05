Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Alpak, çok endişeli olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeğenim kaçırıldı mı, kaçtı mı, bilmiyoruz. Ailesiyle bir sorunu yok. Saat 11.00 gibi evden çıkmış bir daha da haber alamadık. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. 4 gündür çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık.