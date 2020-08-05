Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları sonuçlarını sorgulamaya başladı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar İdaresi MPİ canlı noter huzurunda açıklanan şanslı numaraları merak ediyor. Geçen hafta 5+1 doğru rakamı tahmin edenlerin kazandığı oyunda büyük ikramiye 1 bilete isabet etti ve 754 bin TL ödül kazandı. Durum böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet arttı. Peki sorgulama nasıl yapılır? 5 Ağustos çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:22 ABONE OL
Şans Topu sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar sonuçlarını merak ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan geçen haftaki çekiliş sonuçlarında 5+1 bilen Batman'dan kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki sorgulama nasıl yapılır? 5 Ağustos çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'da açıklanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta! Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 20.00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

Şans Topu sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO 5 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

'nda kazandıran numaralar açıklandığı anda www.millipiyangonline.com ve bu başlık altında yer alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Şans Topu sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları sorgulama! 5 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA