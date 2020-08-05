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5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

Bu akşam gerçekleşecek olan 5 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları canlı olarak naklen yayınlanıyor. yeni dönemde online oyunları ile Şans oyunu severleri heyecanlandırırken bu akşamki çekilişin sonucunda vatandaşlar büyük ikramiye olan 50 Milyon 700 bin TL'nin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Pazartesi günü gerçekleşen son çekilişte 34,42,39,4,61,47,72 numaraları büyük ikramiyeyi kazandıran sayılardı. Peki, 5 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın başladı mı? İşte Milli Piyango ile Sayısal Loto çekilişi canlı yayın izle ekranı!

Giriş Tarihi: 5.8.2020 18:50 ABONE OL
Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişi canlı yayını için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin zengin olma hayali ile heyecanla beklediği çekilişin sonucunda 50 Milyon 700 bin TL'nin sahibi belli şanslı numaralarla belli olacak. Bu kapsamda araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar çekilişi canlı izle ekranı ile takip edecek ve sonucu öğrenecek. Peki, Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı ile kazanan numaralar…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! (5 AĞUSTOS 2020)

Milli Piyango'nun yeni döneminde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere artık haftanın üç günü çekilecek olan şans oyunun da bugün büyük ikramiye 50 Milyon 700 bin TL! Bilet oluşturan vatandaşlar çekilişi canlı yayın izle ekranı ile takip etmek için geri sayıma başladı…

Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA 50 MİLYON TL DEVİR OLMUŞTU!

Çılgın 'nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391'er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65'er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95'er kuruş kazandı.

Canlı yayın izlemek için tıklayınız

Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

5 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın 'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

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Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?
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