Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi canlı yayını için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin zengin olma hayali ile heyecanla beklediği çekilişin sonucunda 50 Milyon 700 bin TL'nin sahibi belli şanslı numaralarla belli olacak. Bu kapsamda araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar çekilişi canlı izle ekranı ile takip edecek ve sonucu öğrenecek. Peki, Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı ile kazanan numaralar…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! (5 AĞUSTOS 2020)

Milli Piyango'nun yeni döneminde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere artık haftanın üç günü çekilecek olan şans oyunun da bugün büyük ikramiye 50 Milyon 700 bin TL! Bilet oluşturan vatandaşlar çekilişi canlı yayın izle ekranı ile takip etmek için geri sayıma başladı…