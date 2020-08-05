Sayısal Loto 5 Ağustos 2020 çekilişi canlı yayın izle! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, canlı yayın saat kaçta başlıyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi canlı yayını için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin zengin olma hayali ile heyecanla beklediği çekilişin sonucunda 50 Milyon 700 bin TL'nin sahibi belli şanslı numaralarla belli olacak. Bu kapsamda araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar çekilişi canlı izle ekranı ile takip edecek ve sonucu öğrenecek. Peki, Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ resmi sitesi ile Sayısal Loto çekilişi canlı izle ekranı ile kazanan numaralar…
Milli Piyango'nun yeni döneminde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere artık haftanın üç günü çekilecek olan şans oyunun da bugün büyük ikramiye 50 Milyon 700 bin TL! Bilet oluşturan vatandaşlar çekilişi canlı yayın izle ekranı ile takip etmek için geri sayıma başladı…
Çılgın Sayısal Loto'nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391'er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65'er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95'er kuruş kazandı.
Çılgın Sayısal Loto'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
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