Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

sonuçları açıklandı mı? Online ile ekranı BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) üzerinden yapılan oyununun 14. çekilişinin şanslı numaraları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 20:10 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilişini düzenlediği 'nun 14. çekiliş sonuçları bugün (5 Ağustos 2020 Çarşamba) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 14. çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 5 Ağustos sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 14. hafta online Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.00'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA