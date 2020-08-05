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kataloğu 5 Ağustos 2020: Bu hafta kataloğunda hangi indirimler var?

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü yeni indirimlerini tüketiciyle buluşturan kataloğun en dikkat çeken ürünü şüphesiz mutfak ihtiyaçları oluyor. Bayram sonrasında devam eden indirimlerden yararlanmak isteyenler mağazanın indirimli ürünler listesinde yer alan fırsatları merak ediyor. 5-11 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan indirimler stoklarda sınırlı olarak müşterilerini bekliyor. Peki 5 Ağustos 2020 neler var? Bu hafta kataloğunda hangi indirimler var?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:46 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Ağustos 2020: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?

ŞOK indirimli ürünler listesi tüketicisiyle buluştu. Bugünden itibaren başlayan indirimler 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Ev hanımlarının ihtiyaçları doğrultusunda 2 yıl garantili Su Arıtma Cihazı 499 TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekerken, aynı zamanda Kahvaltı Takımı 89,90 TL'den satışa sunulacak. Her zaman indirimli uygun fiyatları yakalamaya çalışan vatandaşlar kataloğa bakmaya başladı. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 5 Ağustos ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 5-11 AĞUSTOS

Şok aktüel ürünler kataloğu 5 Ağustos indirimli tam listesi yayınlandı. Haberimizde, ŞOK kataloğuna bakabilir, indirimli ürünler listesinden yararlanabilirsiniz.

5 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLİ TAM LİSTE YAYINLANDI

Palmolive Duş Jeli 35 TL yerine 12 TL (25 TL ve üzeri alışveriş)

Diadermine Lift+Güneş Koruyucu Kremi 75 TL yerine 20 TL. (25 TL ve üzeri alışveriş)

Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı 12,95 TL.

19 Parça Keramika Kahvaltı Takımı 89,90 TL.

2 yıl garantili olan Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcısı 59,90 TL.

Paşabahçe 2'li Çerezlik 7,99 TL.

Paşabahçe Gravürlü Kavanoz 9,99 TL.

Paşabahçe Baş Ucu Sürahisi 14,95 TL.

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL.

2 yıl garantili Su Arıtma Cihazı 499 TL.

Solar Bahçe Aydınlatma 12,95 TL.

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Ağustos 2020: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?
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