SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

Corona virüsü vaka sayısının ülke genelindeki dağılımı bayramda değişti. Kurban Bayramı boyunca en fazla azalış Batı Marmara bölgesinde gerçekleşirken, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde günlük vaka sayısında artış yaşandı. Uzun süre sonra ilk defa günlük vaka sayısı bini aşarken, ağır hasta sayısı stabil kaldı. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı mı? Aşağıda, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bazı detaylı veriler ile il ve bölgeler bazında corona virüsü vaka sayısı dağılımı yer almaktadır.