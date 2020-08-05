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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

: vaka sayısı dağılım haritası değişti! 'da vaka sayısı azalıyor ancak...

vaka sayısı ile ilgili haberleri 83 milyon vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde corona virüsü vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı gibi verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu tablonun yanında, KOVİD-19 internet sitesinde 24 saatlik detaylı corona virüsü vaka sayısı verilerini paylaşıyor. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte, paylaşılan son günlük koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:05 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

vaka sayısının ülke genelindeki dağılımı bayramda değişti. Kurban Bayramı boyunca en fazla azalış Batı Marmara bölgesinde gerçekleşirken, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde günlük vaka sayısında artış yaşandı. Uzun süre sonra ilk defa günlük vaka sayısı bini aşarken, ağır hasta sayısı stabil kaldı. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı mı? Aşağıda, tarafından kamuoyu ile paylaşılan bazı detaylı veriler ile il ve bölgeler bazında corona virüsü vaka sayısı dağılımı yer almaktadır.

Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

Sağlık Bakanı Koca, dünkü verileri açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"ENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var"

Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

Bakan Fahrettin Koca, 3 Ağustos'taki verileri açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var"

Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

İşte, tarafından önceki gün kamuoyu ile paylaşılan bazı detaylı veriler ve bölgelere göre vaka dağılımı...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...

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SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...
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