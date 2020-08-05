SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi için flaş açıklama geldi!

Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan son dakika açıklaması geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Sosyal Medyada dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi gerçek mi? İşte o son dakika açıklaması…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, İLAN EDİLECEK Mİ?

Sosyal medya üzerinden yayılan ve salgın nedeniyle 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı iddiası kısa sürede büyük bir kitleye yayılırken iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, bu tür kısıtlama kararlarının ancak resmi kanallar yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirerek genelgenin sahte olduğunu bildirdi…