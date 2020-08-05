Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağmur yağışı beklenirken, birçok ilimizde de yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Meteoroloji, paylaştığı son hava durumu uyarısında, vatandaşların yüksek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 5 Ağustos hava durumu raporları ve illerimize göre saatlik tahminleri...
Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
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