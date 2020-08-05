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Son Dakika Haberleri | 'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün nasıl olacak?

'den birçok ilde yüksek sıcaklık için son dakika haberi geldi. Özellikle büyükşehir ve tatil bölgelerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta , , , ve olmak üzere illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları bu başlık altında yer almaktadır. İşte, Meteoroloji'den gelen son raporlara göre illerimizde saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:41 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:48 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağmur yağışı beklenirken, birçok ilimizde de yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Meteoroloji, paylaştığı son uyarısında, vatandaşların yüksek hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 5 Ağustos hava durumu raporları ve illerimize göre saatlik tahminleri...

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

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Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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