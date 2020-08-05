Bağışıklığı güçlendiren sumak suyu tarifi: Sumağın faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ortaya atılan bir iddia il sumak'ın koronavirüse faydalı geldiği söylendi. Bu gelişmenin sonrasında merak edenler arama motorlarında Sumak nedir ve faydaları nelerdir? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Sumak nedir ve faydaları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar…

SUMAK NEDİR?

Sumak çalı görünümünde bir bitki cinsidir.

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.





SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.

Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.

Ağızda meydana gelen aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemde başrolde sumak vardır. İşte ağızdaki aftlardan kurtulmanın en doğal yöntemi...

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI