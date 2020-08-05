Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişini düzenlediği Süper Loto'nun 14. çekiliş sonuçları bugün (4 Ağustos 2020 Salı) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 14. çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 4 Ağustos canlı çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 14. hafta online Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte canlı çekilişle günün şanslı numaraları...
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Ağustos 2020 Salı Süper Loto sonuçları: 19 - 32 - 37 - 41 - 54 - 17
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.