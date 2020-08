Türkiye’de olmak en büyük şansımız

İngiltere'de tüm malvarlıklarını satarak karavanla dünya turuna çıkan Marianne ve Chris Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da geçirdikleri 3,5 aylık sürenin ardından turlarına devam etmek üzere yeniden yollarda. Kumkapı'da belediyeye ait otoparkta elektrik, güvenlik ve diğer ihtiyaçları karşılanan İngiliz çift, Türkiye'de geçirdikleri günleri anlatan videoları YouTube'da yayınladı. Videoda; devlete, vatandaşlara ve ilgilenen herkese teşekkürlerini sunan Fisher çifti, mahalle sakinleriyle Türk usülü yemeklerle özel günler de düzenledi.Fisher çifti 2018'de dünya turuna çıkmaya karar verdi ve karavanlarıyla farklı ülkeleri gezmeye başladı. Trudy adını verdikleri karavanla İngiltere'den yola çıkan çift, gittikleri yerlerin videosunu çekip "Tread the globe" adlı YouTube kanalında paylaşıyor. Ocak ayında yeni bir güzergahla gezmeye karar veren çift, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiklerinde koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı ve böylece Türkiye turunu uzatmak zorunda kaldı. Koronavirüs tedbirler kapsamında kendilerini karantinaya almak isteyen Fisher çifti, kalacak yer bakınca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın talimatıyla karavan, Fatih Belediyesi Yenikapı Spor Tesisleri'nin otoparkına yerleştirildi. Belediye tarafından elektrik, su gibi ihtiyaçları karşılanan Fisher çifti uzun süre kendilerini karantinada tuttu. Bir süre sonra İstanbul ve yakın yerleri gezmeye başlayan çift, Türkiye'nin turistik yerlerini, kültürünü ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmaya karar verdi. Pandemi sürecinde Türkiye'de oldukları için çok şanslı olduklarını belirten Fisher ailesi, "Komşular, 'bir şeye ihtiyacınız var mı' diye soruyor. Diğer bir komşumuz bize kahve, tatlı ikram ediyor. Çok şanslıyız. Birçok insan şu an virüsle mücadele veriyor. Bu süreçte İstanbul'da sıkışıp kaldığımız için çok memnunuz. Bizce şu an en iyi yerdeyiz" dedi.Fisher ailesi geçtiğimiz haftalarda yeniden yollara düşmek için İstanbul'dan ayrıldı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Pandemi öncesi dünya turuna çıkan çifti, pandemi dönemi boyunca Fatih'te misafir ettik. Milletimizin misafirperverliğini göstermek için elimizden geleni yaptık. İyi yolculuklar dilerim" mesajıyla çifti uğurladı. Ege, Akdeniz, Kapadokya bölgesinde geziye çıkan aile, İznik'ten başlayarak, Pamukkale, Kalkan, Kaş, Antalya merkez üzerinden İç Anadolu'ya yöneldi. Çift, Isparta'nın göller bölgesini gezdikten sonra Nevşehir Ürgüp ve Göreme'yi dolaştı. Fisher çifti, Karadeniz turu için yola devam ediyor.