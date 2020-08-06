2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Dünyanın pek çok farklı ülkesi tarafından üretilen farklı model ve özelliklerdeki otomobilleri sıfır kilometre olarak satın almak isteyenler 2020 Ağustos ayı için sıfır kilometre otomobilleri merak ederek yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte piyasada yer alan en baz donanımda sıfır kilometre araçları derledik. İşte o marka ve modeller…

2020 AĞUSTOS AYI SIFIR KM OTOMOBİL FİYATLARI

İşte Türkiye'de satış yapan markaların 2020 Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...