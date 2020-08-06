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Haberler Yaşam Haberleri 2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar

belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar

Pek çok otomobil markası gelişen teknolojiyle birlikte ürettikleri otomobillerde yeniliklere gitmeye devam ediyor. Teknolojik donanımların otomobil üzerindeki yerinin artmasıyla birlikte bu durum satış fiyatlarına da yansıyor. 2020 Ağustos ayında hayallerini süsleyen sıfır kilometre yepyeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler 2020 yılının Ağustos ayı sıfır kilometre otomobillerini araştırmaya devam ediyor. İşte Türkiye'de satışa sunulan marka ve modellerin en baz donanımlı güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 21:43 Son Güncelleme: 6.8.2020 21:52 ABONE OL
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Dünyanın pek çok farklı ülkesi tarafından üretilen farklı model ve özelliklerdeki otomobilleri sıfır kilometre olarak satın almak isteyenler 2020 Ağustos ayı için sıfır kilometre otomobilleri merak ederek yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte piyasada yer alan en baz donanımda sıfır kilometre araçları derledik. İşte o marka ve modeller…

2020 AĞUSTOS AYI SIFIR KM OTOMOBİL FİYATLARI

İşte Türkiye'de satış yapan markaların 2020 Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

CITROEN

  • C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı 148.500 TL
  • C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı 148.500 TL

DACIA

  • Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp - Fiyatı 133.900
  • Dacıa Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 - Ağustos ayı liste fiyatı 148.900
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

FIAT

  • Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - Ağustos ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
  • Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP - Ağustos ayı kampanyalı Fiyatı 125.900 TL
  • Fıat Panda Urban 1.2 69 HP - Ağustos ayı kampanyalı fiyatı 107.900 TL
  • 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT - Ağustos Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 151.900 TL
  • Fıat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA - Ağustos ayı kampanyalı fiyatı: 143.900 TL

HYUNDAI

  • Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - Ağustos ayı liste fiyatı 126.750 TL
  • İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - Ağustos ayı liste fiyatı 155.100 TL
  • Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) - Ağustos iste fiyatı 160.766 TL

KIA

  • Picanto Live 1.0L Benzin Otomatik - 2020 model kampanyalı fiyatı 142.900 TL
  • Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS - Kampanyalı fiyatı 136.900 TL
  • Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS - Ağustos ayı kampanyalı fiyatı 169.900 TL
  • Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel - Ağustos ayı fiyatı 155.900 TL

2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

NISSAN

  • Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - Kampanyalı fiyatı 141.300 TL

OPEL

  • Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP - Ağustos ayı kampanyalı Fiyatı 139.900 TL
  • Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 - Ağustos ayı kampanyalı fiyatı 155.900

PEUGEOT

  • 208 Actıve Dynamıc 1.5 BlueHDi 100hp - Ağustos kampanyalı fiyatı 167.500 TL
  • 301 Actıve 1.5 BlueHDi 100 hp - Ağustos ayı fiyatı 158.900 TL

2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

RENAULT

  • Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg - Ağustos fiyatı 129.900 TL
  • Clio Joy 0.9 TCe 90 bg - Ağustos fiyatı 114.900 TL
  • Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg - Ağustos fiyatı 117.900 TL
  • Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg - Ağustos fiyatı 120.900 TL

SEAT

  • Ibıza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S - Ağustos fiyatı 166.000 TL

SUZUKİ

  • Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli - Ağustos fiyatı 167.900 TL

2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

TOYOTA

  • Yeni Corolla 1.6 Vision - Ağustos ayı kampanyalı fiyatı 161.800 TL

VOLKSWAGEN

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline - Ağustos fiyatı 158.000 TL

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2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar
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