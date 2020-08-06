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2021 : 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde 2021 öğrencilerin ve çalışan kesimin gündeminde yer alıyor. Şu an yaz tatili sürecinde olan öğrenciler tatil planları yapmaya devam ederken resmi tatil günlerine göre kendilerini ayarlıyor. Öte yandan dini günler takvimi içerisinde milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği merak konusu oluyor. Buna göre; ! 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:10 ABONE OL
2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 2021 resmi tatil takvimini merak ediyor. Şu an yaz tatili sürecinde olan çoğu öğrenci tatil planlarını resmi tatil günlerine göre ayarlıyor. 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tatillerin hangi günlere denk geldiği sorgulanmaya devam ediyor. Milli Bayramların hafta sonuna denk gelip gelmediğini öğrenmeye çalışanlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki 2021 belli oldu mu? 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2021: 2021 YILINDA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini günler takvimi belli oldu. Haberimizde, 2021 resmi tatil takvimine ulaşabilirsiniz.

2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil olan milli bayramlar:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

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2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
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