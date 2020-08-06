2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 2021 resmi tatil takvimini merak ediyor. Şu an yaz tatili sürecinde olan çoğu öğrenci tatil planlarını resmi tatil günlerine göre ayarlıyor. 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tatillerin hangi günlere denk geldiği sorgulanmaya devam ediyor. Milli Bayramların hafta sonuna denk gelip gelmediğini öğrenmeye çalışanlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki 2021 Resmi tatil takvimi belli oldu mu? 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2021: 2021 YILINDA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini günler takvimi belli oldu. Haberimizde, 2021 resmi tatil takvimine ulaşabilirsiniz.