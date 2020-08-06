2021 Resmi tatil takvimi: 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 2021 resmi tatil takvimini merak ediyor. Şu an yaz tatili sürecinde olan çoğu öğrenci tatil planlarını resmi tatil günlerine göre ayarlıyor. 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi tatillerin hangi günlere denk geldiği sorgulanmaya devam ediyor. Milli Bayramların hafta sonuna denk gelip gelmediğini öğrenmeye çalışanlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki 2021 Resmi tatil takvimi belli oldu mu? 2021 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini günler takvimi belli oldu. Haberimizde, 2021 resmi tatil takvimine ulaşabilirsiniz.
Resmi tatil olan milli bayramlar:
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar