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227 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda 227 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemeler ve saha personelinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Yunanistan’dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı bir TIR riskli olarak değerlendirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:40 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:07 ABONE OL
227 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük idaresine 'plaka saç' cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere tepki vermesi üzerine, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince TIR'ın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı

Toplam 15 gizli bölmedeki 209 pakete uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontroller sonucu, paketlerin içerisinde esrar olduğu saptandı. 227 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alınırken, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.

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227 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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