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5 gündür kayıp olan çocuktan sevindiren haber geldi

’da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki 5 gün sonra 'te bulundu. Gaziantep'e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:16 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:28 ABONE OL
5 gündür kayıp olan çocuktan sevindiren haber geldi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine Osmanlı Mahallesi'nde 5 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep'te bulundu. Polis tarafından bulunan çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kayıp ihbarından farklı hikaye çıktı

Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa'daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, çocuklarını almak için Gaziantep'e gitti. Gaziantep'e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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5 gündür kayıp olan çocuktan sevindiren haber geldi
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