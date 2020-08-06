Arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar Uyanık (31) ve eşi Turan Uyanık vurularak öldürüldü. 1 kişi de ağır yaralandı. Önceki akşam yaşanan olayda, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Pınar Uyanık, eşi Turan Uyanık ve kuzenleri Fırat Uyanık (29) silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Pınar Uyanık ve Turan Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Fırat Uyanık'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.