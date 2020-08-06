Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü

Arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Pınar Uyanık (31) ve eşi Turan Uyanık vurularak öldürüldü. 1 kişi de ağır yaralandı. Önceki akşam yaşanan olayda, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Pınar Uyanık, eşi Turan Uyanık ve kuzenleri Fırat Uyanık (29) silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Pınar Uyanık ve Turan Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Fırat Uyanık'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi kavgası: Karı-koca öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA