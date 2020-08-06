Arkadaş cinayeti şüphelisi: Kapıyı kırıp içeri girdi, kendimi korumak için ateş ettim

'KAPIYI KIRARAK İÇERİYE GİRDİ, KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Olay günü saat 18.30 sıralarında Ramazan Akınoğlu'nun kendisini telefonla aradığını aktaran O.G., ifadesine şöyle devam etti:

"'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etti. 'Bugün senin paranı ya da canını alacağım' diyerek, tehdit etti. Ben de telefonu kapattım. Daha sonra şikayet için polis merkezine gittim ama yoğunluktan dolayı 'yarın şikayet ederim' diyerek, oradan ayrıldım. Evime gittim. Evimin arka kısmında bir araç gördüm. Aracın içinde elinde satıra benzettiğim bir metal parçasını Ramazan'ın bana doğru salladığını gördüm. Ramazan'ın bana saldıracağı korkusuyla dış kapıyı kilitledim. Kapıya vurmaya ve beni tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Evde bulunan av tüfeğini aldığım sırada Ramazan kapıyı kırarak, içeri girdi. Kendimi korumak amacıyla, içeri girmesini engellemek ve korkutmak için Ramazan'ı hedef almayarak, kapıya doğru 2 el ateş ettim. Amacım Ramazan'a zarar vermek değil onu korkutup, engellemekti. Daha sonra Ramazan'ın düştüğünü gördüm. Telefonla polis ekiplerine haber verdim. Olay yerinden kaçmadım polise teslim oldum. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım.