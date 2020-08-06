Aşure ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mübarek 2020 Aşure ayı hangi aydır?

Müslüman aleminin büyük önem verdiği Aşure ayı için geri sayım başladı. İslam inancına göre birlik, beraberlik ve bol bereketi ifade eden kutsal ayı içerisine alan aşure günü tarihi belli oldu. Kur'an'da öneminden bahsedilen Muharrem ayında en çok bilinen ibadetlerden biri de aşure yapmaktır. Manevi duyguların bir arada bulunduğu bu aylarda birlik ve beraberlik önem taşır. Diyanet 2020 takvimine göre Aşure ayı ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure ayı hangi aydır?
Aşure ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yer aldı. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başlayacak. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttıracak.
Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…
Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.
Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü peygamber tarihi bakımdan pek çok önemli olayların olduğu gün olarak da anılmaktadır. Aşure gününde Hz. Nuh'un kendisine bağlı olan kavmiyle birlikte tufanı aşarak Cudi dağına vardıkları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yararak firavunun gazabından kurtulduğu ve Hz. Yunus'un yunus balığının karnından çıkarak kurtulması aşure gününde gerçekleştiğinden dolayı aşure günü farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.