Bağcılar'da amca yeğen arasındaki kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

HEM KENDİ SİLAHIYLA HEM DE KARŞI TARAFIN POMPALI TÜFEĞİNİ ALARAK ATEŞ ETTİ

Yusuf B. silahıyla ateş etmeye devam etti ve Cihan B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığıldı. İddiaya göre Yusuf B. daha sonra Cihan B.'nin elinden düşen pompalı tüfeği alarak bu kez de onunla ateş etti ve daha sonra tüfekle birlikte oradan uzaklaştı. Öte yandan, onları ayırmak isteyen N.B.'nin (44) ise tüfekten çıkan mermilerle yaralandığı öğrenildi.

