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koca dehşeti

'da kavga ettiği karısının orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, K.K.'yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:54 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:08 ABONE OL
Başkentte Hannibal koca dehşeti

yaşanan olay, akıllara korku filmi 'ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli karı kocanın kavgası kanlı bitti.

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Başkentte Hannibal koca dehşeti

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı.

Başkentte Hannibal koca dehşeti

F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.'nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

Başkentte Hannibal koca dehşeti

Polis, K.K.'yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Başkentte Hannibal koca dehşeti
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