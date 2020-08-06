Batman oyunları nelerdir? Batman oyunları hikaye ve çıkış sıralaması

Batman oyunu dendiğinde ilk akla gelen kuşkusuz serinin ilk oyunu olan Asylum'dur. DC Comics'in kurgu karakteri Batman, her yıl 21 Eylül'de düzenlenen Batman Günü'yle anılmaktadır. Bu yıl 81.si düzenlenecek olan Batman Günü'nde geçen yıl olduğu gibi dünyanın pek çok farklı noktasında Batman logolu ışıklamdırmalarla kutlanması bekleniyor. Böylesine önemli bir karakterin oyunlarını oynamak da heyecan verici özellik taşımakta.

BATMAN OYUNLARI ÇIKIŞ SIRALAMASI: ARKHAM SERİSİ

Batman dövüş oyunlarının Arkham serisinin, ya çıkış sırasına göre ya da hikaye sırasına göre oynanması tavsiye edilir.

Çıkış sırasına göre oynanırsa eğer Asylum ile çizgisel başlayıp Origins ile açık dünya devam edersiniz. İşte çıkış sırasına göre Batman oyunları:

Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham City (2011)

Batman: Arkham Origins (2013)

Batman: Arkham Knight (2015)

Batman oyunları hikaye sıralaması: Arkham serisi

Hikaye sırasına göre oynamanız halinde açık dünya başlayıp çizgisel oynamak biraz kafanızı karıştırabilir. Hikayeye göre Batman oyunları sırası ise şöyledir:

Batman: Arkham Origins (2013)

Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham City (2011)

Batman: Arkham Knight (2015)

En iyi 12 Batman oyunu: