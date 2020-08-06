BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

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7 Ağustos 2020 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesi bu sabah saatleri ile birlikte satışa çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, elektronikten ev aletlerine, tekstilden okul malzemelerine kadar pek çok ürünle tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Peki, 7 Ağustos Cuma günü itibariyle BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak marketlerde bugün yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 08:54 Son Güncelleme: 6.8.2020 08:55 ABONE OL
BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden marketler zinciri, bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli ürünlerle Cuma günleri dolup taşan markette bu hafta, 50 ekran uydu alıcılı televizyon, 8 bölmeli çift kapaklı dolap, akrobatik merdiven ve epilatör gibi pek çok ürün oldukça uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Peki, BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

7 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

7 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

7 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı

7 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

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BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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