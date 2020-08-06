7 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler fırsat günleri bugün BAŞLIYOR!

Bu Cuma 6 Ağustos BİM aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Katalog içerisinde birbirinden farklı ürünler bulunurken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Peki, BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM aktüel ürünler 6 Ağustos kataloğu yayınlandı! Çeşit çeşit ürünleri uygun fiyatlı ve kaliteli olarak müşterilerine sunan market zincirinde bu hafta yine dev indirim sizleri bekliyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak.
Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL. Naturalove 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL. 2'si 1 Arada Çay Makinesi 129 TL. Cam Kahve Cezvesi 99,90 TL. Relax Büyük Boy Termos 3,5 Litre 159 TL. Philips Epilatör 119 TL. Akrobatik Merdiven 299 TL. Perilla Pratik Balkon Masası 89,90 TL. Emsan Granit Tencere Set 7 Parça 349 TL. Tefal Cook'n Clean Tava 24 cm 69,90 TL. Emsan Kek Kalıbı 64,90 TL. Kütahya Porselen Dekorlu Yemek Takımı 18 Parça 149 TL. Emsan Çelik Sahan Seti 14-16-18 cm 149 TL.
Chef's Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 3 Litre 9,95 TL. Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 5 Litre 13,90 TL. Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL. Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 1,95 TL. Şık Yuvarlak Tepsi 25 cm 24,90 TL. Tekli Kavanoz Kapağı 0,30 TL. Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 24,90 TL. Borosilikat Tencere 3000 ml 89,90 TL. LAV Demet Çay Bardağı 6'lı 9,95 TL. Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti 44,90 TL.
Heifer Karma Mandal Çeşitleri 14,90 TL. Kadın-Erkek Şapka 8,95 TL. Kadın - Erkek Şort Takım 24,90 TL. Gezer Kız-Erkek Çocuk Ayakkabı 17,90 TL. Taş Saksıda Sukulent Çiçek 9,95 TL. Orta Boy Melamin Tepsi 11,90 TL. Büyük Boy Melamin Tepsi 16,90 TL. Melamin Ekmeklik 11,90 TL. Melamin Kaşıklık 6,95 TL. Büyük Boy Melamin Tepsi 16,90 TL. Melamin Ekmeklik 11,90 TL. Melamin Kaşıklık 6,95 TL.