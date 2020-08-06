7 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler fırsat günleri bugün BAŞLIYOR!

Bu Cuma 6 Ağustos BİM aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Katalog içerisinde birbirinden farklı ürünler bulunurken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Peki, BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERDE DEV İNDİRİM!

BİM aktüel ürünler 6 Ağustos kataloğu yayınlandı! Çeşit çeşit ürünleri uygun fiyatlı ve kaliteli olarak müşterilerine sunan market zincirinde bu hafta yine dev indirim sizleri bekliyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak.