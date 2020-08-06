Bu ev yürüyor!

Trabzon'da otobüs şoförlüğü yapan Adem Yıldızbaşoğlu, 7 sene önce aldığı minibüsü ahşap yayla evi görünümlü karavana çevirdi. Araklı'da yaşayan Yıldızbaşoğlu, 7 yıl önce aldığı minibüsü işlerinin yoğunluğu nedeniyle evinin yanına bıraktı. Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptığı için aldığı minibüsü unutan Yıldızbaşoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle seferlerin yapılmadığı süreçte eşinin de desteğiyle minibüsü karavana çevirmek için kolları sıvadı. 2.5 ay gibi kısa bir sürede 150 bin TL harcayan Yıldızbaşoğlu, hayallerindeki karavana kavuştu. Yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümlerin olduğu karavanı kendi el işçiliğiyle tamamlayan Yıldızbaşoğlu, trafiğe çıkamayan karavanıyla artık yaylalarda geziyor. Dış görüntüsü yöresel mimariye uygun bir şekilde ahşapla kaplanan yürüyen ev görenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Yıldızbaşoğlu, "Anahtarı üzerinde, gelen kalabilir. Kiralama işi yapmıyoruz bununla ticaret olmaz" dedi.